После совместной выпивки сельчанин украл у друга телефон

У жителя поселка Корнево Багратионовского района украли мобильный телефон. Прямо из дома, где, кстати, в этот момент находилась бабушка потерпевшего. Но та уверяла, что никого постороннего не видела.

Однако, как выяснили сотрудники МО МВД России «Багратионовский», непосредственно перед происшествием в гостях у 44-лнетнего сельчанина был его 32-летний приятель. Как следует выпив (понятное дело, не чаю), мужчины расстались у калитки – каждый отправился по своим делам.

Впрочем, оказалось, что дела у гостя имелись в доме, откуда он только что вышел. Убедившись, что собутыльник скрылся за углом, молодчик вернулся и завладел заранее облюбованным гаджетом стоимостью 5 тысяч рублей. Ни словом, ни делом не побеспокоив бабушку своего друга.

Вору грозит лишение свободы сроком до 6 лет в местах, где незамеченным остаться будет, пожалуй, трудновато.