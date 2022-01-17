Сильный ветер повалил в Калининграде десятки деревьев

По сообщениям коммунальных служб сильный ветер только за первую половину дня 17 января повалил в Калининграде не менее 40 деревьев. Одно из них – на территории детского сада №7 по улице Адмиральской рухнуло на фонарный столб, другое – на улице Молодой гвардии повредило здание Калининградского института подготовки кадров, на улице Карташева пострадал частный жилой дом, в одном из дворов по улице Сергеева – припаркованный там автомобиль. На улице Гагарина обвалилась стена склада, при этом получил повреждения стоявший рядом грузовик.

О пострадавших людях информации пока нет. Однако в поселке имени Александра Космодемьянского ветром оказалась повреждена высоковольтная линия электропередач, без света оказались 4 улицы.