Единороссы планируют сменить название Калининградской областной думы

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Калининградская областная дума в ближайшее время может сменить название. О таким планах на своей странице в Instagram сообщила первый вице-спикер Лариса Шавалкене, представляющая в региональном парламенте партию «Единая Россия».

- В качестве идеи говорили [с коллегами ]о возможности переименования Калининградской областной Думы в Законодательное Собрание Калининградской области, - написала Швалкене. -. Такое наименование имеют большинство региональных парламентов в Северо-Западном Федеральном округе, мы с Мурманской областной Думой остались в меньшинстве.

По словам Швалкене, переименование « было бы весьма логичным».

- В названии – Законодательное Собрание сразу понятен главный смысл депутатской деятельности, - объяснила вице-спикер.

Отметим, что Калининградская областная дума ведет отсчет своей истории с весны 1994 года, когда состоялись выборы депутатов первого созыва.