В Неманском городском округе горела баня

Типичный «банный» пожар произошел в поселке Жилино, затерявшемся в полях под городом Неман.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального УМЧС около 10 часов вечера 17 января. По прибытии в населенный пункт пожарных расчетов пожарно-спасательных частей №№16, 12 и 28 в составе 12 человек на трех единицах техники выяснилось, что горит кирпичная одноэтажная баня размерами 10х8 метров. В итоге огонь, прежде чем его потушили, успел сожрать парилку, чердак и кровлю на общей площади 30 «квадратов».

Пострадавших среди людей не оказалось.