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Происшествия18 января 2022 5:28

В Неманском городском округе горела баня

Для ликвидации ЧП были задействованы расчеты трех пожарно-спасательных частей
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Типичный «банный» пожар произошел в поселке Жилино, затерявшемся в полях под городом Неман.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального УМЧС около 10 часов вечера 17 января. По прибытии в населенный пункт пожарных расчетов пожарно-спасательных частей №№16, 12 и 28 в составе 12 человек на трех единицах техники выяснилось, что горит кирпичная одноэтажная баня размерами 10х8 метров. В итоге огонь, прежде чем его потушили, успел сожрать парилку, чердак и кровлю на общей площади 30 «квадратов».

Пострадавших среди людей не оказалось.