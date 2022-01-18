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Политика18 января 2022 5:47

На полигоны Балтфлота вывели новобранцев

Солдатам-срочникам предстоит пройти огневую подготовку и научиться обращению с боевой техникой
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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«…Должны уметь мы целиться, уметь стрелять».

«…Должны уметь мы целиться, уметь стрелять».

Фото: пресс-служба Западного военного округа.

На военных полигонах «Правдинский» и «Пугачево» в Калининградской области начались практические занятия по изучению основ огневой подготовки с новобранцами армейского корпуса Балтийского флота.

В процессе полевого выхода более 800 срочников, призванных осенью прошлого года, должны усвоить навыки обращения со стрелковым оружием, а также овладеть азами тактики, военной медицины, связи и топографии, кроме того, научившись правильно эксплуатировать вверенную боевую технику.

- План и интенсивность общевойсковой подготовки для данной категории военнослужащих разработан так, чтобы к предстоящим слаживаниям отделений, взводов и тактическим учениям они подошли с необходимым багажом знаний для выполнения всех поставленных боевых задач, - объяснили в пресс-службе Западного военного округа..