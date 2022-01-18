В Калининграде двух наркосбытчиков «сбили на взлете»

Центральный районный суд Калининграда приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению двух жителей города в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Каждому из подсудимых – по 23 года. Прошлым летом они были задержаны сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков, которым оказывали поддержку инспекторы ГИБДД, остановившие «Мерседес» с подозреваемыми у одного из домов по улице Колоскова. В ходе досмотра транспортного средства было изъято почти 16 грамм мефедрона, а при обследовании мест проживания задержанных удалось обнаружить еще почти 130 грамм различных запрещенных препаратов, а также средства для их фасовки.

- По результатам исследования было установлено, что изъятые вещества - синтетические наркотики: уже упомянутый мефедрон, а также амфетамин и МДМА, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Как пояснили на допросах молодые люди, они намеревались сбывать свой специфический товар с помощью тайников-закладок.