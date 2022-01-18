Аэропорт «Храброво» сможет принимать самолеты Boeing 777

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Аэропорт «Храброво» получил допуск к приему воздушных судов Boeing 777 и его модификаций.

Данные о допуске уже внесены в свидетельство о государственной регистрации аэродрома, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Получение допуска к приему воздушных судов Boeing 777 стало закономерным этапом в нашей деятельности. В связи с получением режима открытого неба седьмой «свободы воздуха» одним из приоритетных направлений в работе аэропорта является расширение международных направлений, – отметил гендиректор аэропорта Александр Корытный. - Новые возможности аэропорта «Храброво», уверен, дадут и новый импульс авиакомпаниям к сотрудничеству с нами. Обслуживание таких самолетов позволит нам расширить географию полетов, увеличить пассажиропоток и объемы грузоперевозок».

Проверку готовности аэродрома проводила специальная комиссия Росавиации.