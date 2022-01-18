Астроном рассказал, можно ли спрогнозировать появление следующего северного сияния в Калининграде

. Фото: Константин БОНДАРЕЦ.

В конце прошлой недели сразу в нескольких районах Калининградской области жители смогли наблюдать северное сияние. Особенно эффектные снимки получились на морском побережье.

О том, ждать ли повторения красивого явления, в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель Астрономического сообщества БФУ имени Канта Алексей Байгашов.

- На моей памяти северное сияние в нашей области было раза 3-4, впервые в 2014 году, - напомнил астроном. - Все зависит от мощности корональных выбросов на Солнце: если идет мощный поток заряженных частиц, то сияние опускается до наших широт. Прогнозировать это явление можно, но в лучшем случае – за несколько дней.

Связь появления северного сияния с циклоном «Эльза» Алексей Байгашов опроверг.

- Это никак не связано и было совпадением, - отметил специалист. – Единственное, что можно как-то связать с погодой, – это условия наблюдения. Чтобы мы могли увидеть северное сияние, небо должно быть ясным, поскольку сияние возникает в верхних слоях атмосферы. Даже незначительная облачность может помешать нам любоваться им.