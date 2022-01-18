За сутки в области два человека пострадали в ДТП

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Калининградской в Черняховске водитель «Ниссана» на перекрестке не уступил дорогу БМВ. В результате столкновения 20-летний пассажир «Ниссана» получил телесные повреждения.

В Гурьевском районе «Хендай» врезался в упавшее на проезжую часть дерево. В результате ДТП 51-летняя пассажирка легковушки получила телесные повреждения.