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Происшествия18 января 2022 8:02

За сутки в области два человека пострадали в ДТП

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Калининградской в Черняховске водитель «Ниссана» на перекрестке не уступил дорогу БМВ. В результате столкновения 20-летний пассажир «Ниссана» получил телесные повреждения.

В Гурьевском районе «Хендай» врезался в упавшее на проезжую часть дерево. В результате ДТП 51-летняя пассажирка легковушки получила телесные повреждения.