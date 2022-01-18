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Общество18 января 2022 8:44

Жителя Светлого арестовали за неуплату алиментов

Мужчина задолжал на содержание сына 650 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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В Светлом на 6 суток арестован местный житель, уклонявшийся от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Безработный мужчина жил с мамой и злоупотреблял алкоголем. Долг светловчанина перед сыном 2008 года рождения сейчас составляет почти 650 тысяч рублей. За неуплату алиментов его привлекали к административной ответственности, однако назначенные ему 100 часов обязательных работ в поликлинике он не отработал.

В пресс-службе судебных приставов отметили, что, если отбыв административное наказание, мужчина вновь не предпримет мер к погашению задолженности по алиментам, он будет привлечен к уголовной ответственности.