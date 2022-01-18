В Гусеве отменили оправдательный приговор обвиняемому в убийстве

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В Гусеве отменен оправдательный приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее присяжные признали невиновным мужчину, которого обвиняли в убийстве знакомого в феврале 2018 года. Гусевский городской суд на основании вердикта вынес оправдательный приговор, однако прокуратура внесла представление с требованием отменить приговор.

Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами апелляционного представления, отменил приговор суда и направил дело на новое рассмотрение.