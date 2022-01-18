Мошенница из Калининграда обманула жителей семи регионов РФ

В Калининграде завершено расследование уголовного дела о 17 эпизодах мошенничества. На скамье подсудимых окажется 27-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая публиковала на сайте объявления о продаже бытовой техники и мебели. Когда покупатели оплачивали товар, злоумышленница переставала выходить на связь.

Потерпевшими стали жители Брянской, Рязанской, Смоленской, Пензенской, Орловской, Нижегородской и Мурманской областей. За четыре месяца 27-летняя калининградка похитила 120 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.