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Общество18 января 2022 10:49

Мошенница из Калининграда обманула жителей семи регионов РФ

27-летняя калининградка похитила более 100 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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В Калининграде завершено расследование уголовного дела о 17 эпизодах мошенничества. На скамье подсудимых окажется 27-летняя местная жительница, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая публиковала на сайте объявления о продаже бытовой техники и мебели. Когда покупатели оплачивали товар, злоумышленница переставала выходить на связь.

Потерпевшими стали жители Брянской, Рязанской, Смоленской, Пензенской, Орловской, Нижегородской и Мурманской областей. За четыре месяца 27-летняя калининградка похитила 120 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.