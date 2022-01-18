25 школьников, 6 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области подтверждены 282 случая коронавирусной инфекции. 257 случаев протекают в форме ОРВИ, 5 - пневмонии, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших за сутки:

- 38 детей до 18 лет, в том числе:

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 7 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 25 школьников;

- 2 студента до 18 лет;

- 244 взрослых, в том числе:

- 3 медицинских работника;

- 6 работников образования;

- 12 сотрудников торговли и общепита;

- 8 работников промпредприятий;

- 4 работника транспорта, водителя;

- 5 работников пищевых предприятий;

- 2 работника с/х;

- 4 сотрудника банков;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник охранного предприятия;

- 47 иных работающих;

- 63 пенсионера;

- 12 студентов;

- 74 неработающих.