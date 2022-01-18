25 школьников, 6 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области подтверждены 282 случая коронавирусной инфекции. 257 случаев протекают в форме ОРВИ, 5 - пневмонии, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
Среди заболевших за сутки:
- 38 детей до 18 лет, в том числе:
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 7 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 25 школьников;
- 2 студента до 18 лет;
- 244 взрослых, в том числе:
- 3 медицинских работника;
- 6 работников образования;
- 12 сотрудников торговли и общепита;
- 8 работников промпредприятий;
- 4 работника транспорта, водителя;
- 5 работников пищевых предприятий;
- 2 работника с/х;
- 4 сотрудника банков;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник охранного предприятия;
- 47 иных работающих;
- 63 пенсионера;
- 12 студентов;
- 74 неработающих.