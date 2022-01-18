Власти обещают ликвидировать все выпуски в речку Лесную в феврале

До 15 февраля в Калининграде должны затампонировать практически все выпуски в речку Лесную, в отношении которых нет решений на право пользования водным объектом. Как сообщает пресс-служба городской администрации, всего таких около 70 выпусков.

«Если после этого вы станете свидетелем того, как кто-то попытается вытащить пробку, просьба немедленно вызвать полицию, которая зафиксирует факт и установит личность нарушителя, а также сообщите в администрацию города или напрямую в министерство природных ресурсов», - заявили в городской администрации.

Напомним, в этом году власти планируют очистить русло речки от мусора, а также удалить водную растительность и донные отложения.