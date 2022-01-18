Жительница Зеленоградска отсудила компенсацию в 200 тысяч за падение на скользком тротуаре

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В Зеленоградске суд взыскал компенсацию в пользу женщины, поскользнувшейся на не очищенном ото льда тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В феврале прошлого года горожанка поскользнулась на обледенелой дороге, упала на спину и, ударившись головой и правой рукой, потеряла сознание. В результате падения она сломала руку, позже в ходе дополнительного обследования у нее выявили сотрясение головного мозга. Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования истице причинен вред здоровью средней тяжести, повлекший за собой длительное расстройство здоровья на срок свыше 21 дня.

Суд пришел к выводу о том, что лицом, виновным в причинении вреда здоровью С. вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по уборке территории общего пользования, является МАУ МО «Зеленоградский городской округ» «Благоустройство».

Зеленоградский районный суд взыскал с ответчика в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, расходы на проведение судебно-медицинского освидетельствования в сумме 1480 рублей, транспортные расходы - 179 рублей, расходы на лечение - 3188 рублей 38 копеек, а всего - 204 847 рублей 38 копеек. Судом также взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 700 рублей.