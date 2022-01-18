Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 282 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 152 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 6,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 15,
Гвардейский городской округ – 9,
Полесский городской округ – 5,
Гурьевский городской округ - 26,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 7,
Светловский городской округ – 12,
Зеленоградский городской округ – 23,
Светлогорский городской округ – 8,
Краснознаменский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ -6,
Черняховский городской округ – 7,
Янтарный городской округ – 1.