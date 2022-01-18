Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 282 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 152 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 6,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 15,

Гвардейский городской округ – 9,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 26,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 7,

Светловский городской округ – 12,

Зеленоградский городской округ – 23,

Светлогорский городской округ – 8,

Краснознаменский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ -6,

Черняховский городской округ – 7,

Янтарный городской округ – 1.