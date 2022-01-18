Билеты в Калининградский зоопарк подорожают с 1 февраля

. Фото: Александр КАТЕРУША

Калининградский зоопарк объявил о грядущем повышении цен на входные билеты.

«Мы тянули до последнего, но больше тянуть нельзя. С 1 февраля на 50 рублей повышается стоимость входных билетов», - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

Повышение цен объяснили ростом инфляции.

«Растет инфляция, а вместе с ней невероятными темпами растут расходы зоопарка. Например, на коммунальные услуги с 16,3 млн в 2020 г. до 18,6 млн в 2021 году или на корма с 16,9 млн руб. в 2020 г. до 24,4 млн в 2021 г.», - сообщили в зоопарке.

Итак, с 1 февраля стоимость билетов:

взрослый - 350 р. (сейчас 300 р.),

льготный - 150 р. (сейчас 100 р.),

детский - 150 р. (сейчас 100 р.).

Стоимость годового абонемента не изменится.