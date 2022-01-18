Билеты в Калининградский зоопарк подорожают с 1 февраля

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Фото: Александр КАТЕРУША
Калининградский зоопарк объявил о грядущем повышении цен на входные билеты.
«Мы тянули до последнего, но больше тянуть нельзя. С 1 февраля на 50 рублей повышается стоимость входных билетов», - говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.
Повышение цен объяснили ростом инфляции.
«Растет инфляция, а вместе с ней невероятными темпами растут расходы зоопарка. Например, на коммунальные услуги с 16,3 млн в 2020 г. до 18,6 млн в 2021 году или на корма с 16,9 млн руб. в 2020 г. до 24,4 млн в 2021 г.», - сообщили в зоопарке.
Итак, с 1 февраля стоимость билетов:
взрослый - 350 р. (сейчас 300 р.),
льготный - 150 р. (сейчас 100 р.),
детский - 150 р. (сейчас 100 р.).
Стоимость годового абонемента не изменится.