В Калининграде полицейские задержали «черного риелтора»

В Калининграде полицейские задержали риелтора, который присвоил 2,5 млн рублей, принадлежащих семье пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Супруги захотели улучшить жилищные условия и попросили риелтора о помощи. Они перевели мужчине 2 миллиона 470 тысяч рублей, которые он пообещал внести как первоначальный взнос в банк для оформления ипотеки на их имя. Вместо этого он перечислил деньги на личный счет и перестал выходить с пенсионерами на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Ладушкина. К моменту задержания на его счету оставалось 200 тысяч рублей.

В отношении «черного риелтора» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.