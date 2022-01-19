Зеленоградск вошел в десятку популярных бальнеологических курортов в феврале-2022

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Сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно недорого съездить подлечиться в феврале по России.

Горные курорты Шерегеш, Банное, Байкальск и Красная Поляна, курорты минеральных вод Горячий Ключ, Кисловодск, Пятигорск, Саки, Евпатория и Зеленоградск составили десятку самых востребованных направлений оздоровительного отдыха в феврале.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых на бальнеологических курортах в феврале от 1 до 20 ночей и тратят на проживание от 1 до 11 тысяч рублей в сутки на троих человек.

Десять популярных бальнеологических курортов в феврале-2022:

Шерегеш — 11 107 руб. / 3,5 ночи;

Банное — 3917 руб. / 3 ночи;

Байкальск — 6333 руб. / 4,5 ночи;

Горячий Ключ — 1610 руб. / 4 ночи;

Зеленоградск — 1505 руб. / 20 ночей;

Кисловодск — 1933 руб. / 5 ночей;

Саки — 886 руб. / 6 ночей;

Евпатория — 3600 руб. / 1 ночь;

Пятигорск — 1125 руб. / 1 ночь;

Красная Поляна — 9 000 руб. / 4 ночи.