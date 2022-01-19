В Москве задержали налетчика, ограбившего ломбард в Калининграде

В Москве задержали мужчину, ограбившего ломбард в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 20 августа 2021 года на Ленинском проспекте. В ломбард зашел мужчина и попросил сотрудника показать ему дорогостоящие изделия из золота. Во время демонстрации драгоценностей злоумышленник выхватил лоток, в котором находились 16 украшений на общую сумму 300 тысяч рублей, и выбежал из магазина.

Полицейские установили, что грабеж совершил ранее судимый за грабежи и разбой 30-летний житель Полесского района. Они также выяснили, что сразу после ограбления мужчина вылетел в Москву.

Информацию о подозреваемом оперативники передали столичным коллегам. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали разыскиваемого и поместили его в СИЗО. Выяснилось, что похищенное золото злоумышленник в Москве продал и успел совершить еще одну кражу.

Расследование уголовного дела продолжается.