На Калининград надвигается циклон «Ида» со штормовым ветром

. Фото: Александр Подгорчук

Январь-2022 имеет все шансы войти в истории Калининграда как один из самых ненастных месяцев в истории. После двух подряд штормов «Эльза» и «Герхильд» к нашей области приближается еще один атмосферный вихрь. Новый циклон получил у немецких метеорологов имя «Ида».

Судя по карте, опубликованной Институтом метеорологии Свободного университета Берлина, основная траектория «Иды» пролегает через Скандинавию, но Калининградская область все равно попадет под ее влияние (с предыдущими циклонами было точно так же). Портал rp5.ru прогнозирует усиление ветра с вечера среды, 19 января. Ночью скорость в порывах составит 16 метров в секунду, к утру четверга - 22 м/с (это уже штормомое значение), после чего показатели начнут понижаться.

Вместе с крепким ветром «Ида» принесет в Калининград мокрый снег. Атмосферное давление в течение ближайших 24 часов будет быстро понижаться - с 763 до 744 миллиметров ртутного столба.