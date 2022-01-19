Калининградская фирма погасила долги после ареста зданий

Судебные приставы заставили компанию погасить долги по аренде земли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Организация задолжала за аренду муниципальной земли 2,7 млн рублей и не исполнила решение суда. Поэтому приставы арестовали находящиеся на арендованном участке здания.

Чтобы не лишиться имущества и вернуть право им распоряжаться, фирма полностью погасила задолженность.

Должнику также пришлось выплатить исполнительский сбор в размере 190 тысяч рублей за неисполнение требований в установленный законодательством срок.