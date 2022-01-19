В Калининграде выявили 298 случаев коронавируса

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Суточная заболеваемость ковидом в Калининградской области продолжает устанавливать антирекорды 2022 года. За сутки в регионе было выявлено 298 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. С начала пандемии заразились 85 441 человек.

В России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,9% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 920 человек.