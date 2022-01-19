Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 8:05

В Калининграде выявили 298 случаев коронавируса

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суточная заболеваемость ковидом в Калининградской области продолжает устанавливать антирекорды 2022 года. За сутки в регионе было выявлено 298 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. С начала пандемии заразились 85 441 человек.

В России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,9% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 920 человек.