В правительстве объяснили, почему калининградцы с теплосчетчиками переплачивают за отопление

Перерасчет за перетоп возможен. Но для того, чтобы это сделать, придется попотеть. Фото: Олег УКЛАДОВ

С жалобой в «Комсомолку» обратился житель дома на Московском проспекте, 27, Виктор Шульц.

- У меня южная сторона, а тут еще и батареи как кипяток. В квартире нечем дышать. Просто коммунальный ад! - написал калининградец. - Открываю форточки и обогреваю улицу осенью, зимой и весной. Когда мы с соседями ставили в доме теплосчетчик, думали, что будем платить меньше, а в квартирах будет комфортное тепло. Но не тут-то было! Батареи по-прежнему слишком горячие. А помесячная плата за тепло по прибору учета, который мы взяли в рассрочку, с учетом выплат за кредит и банковское обслуживание перекрывает ту небольшую экономию, которая появилась.

В министерстве регионального контроля на запрос «Комсомолки» ответили так:

- Увеличение размера платы за отопление может происходить из-за отсутствия энергосберегающего оборудования на системе теплопотребления дома, такого, например, как автоматический терморегулятор на системе горячего водоснабжения или погодозависимая автоматика на системе отопления.

Для перерасчета размера платы за услуги ненадлежащего качества (в том числе в связи с перетопом) собственники вправе обратиться с заявлением в адрес исполнителя коммунальной услуги для составления акта нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг. В случае отказа от составления такого акта они могут составить его самостоятельно, в порядке, установленном п. 110 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Затем с этим актом нужно обратиться в адрес исполнителя коммунальной услуги. В случае отказа исполнителя от перерасчета платы собственники вправе обратиться министерство письменно или в форме электронного документа с заявлением для проведения проверки.