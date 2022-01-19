25 школьников, 6 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Артем ЛЕНЦ

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 298 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, 282 случая протекают в форме ОРВИ, 6 случаев – в форме пневмонии.

Среди заболевших за сутки:

- 41 ребенок до 18 лет, в том числе:

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 3 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 25 школьников;

- 6 студентов до 18 лет;

- 257 взрослых, в том числе:

- 13 медицинских работников;

- 6 работников образования;

- 23 сотрудника торговли и общепита;

- 7 работников промпредприятий;

- 5 работников транспорта, водителей;

- 5 работников пищевых предприятий;

- 4 работника с/х;

- сотрудник банка;

- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- сотрудник учреждения культуры;

- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 74 иных работающих;

- 35 пенсионеров;

- 10 студентов;

- 71 неработающий.