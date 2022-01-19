25 школьников, 6 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Артем ЛЕНЦ
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 298 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, 282 случая протекают в форме ОРВИ, 6 случаев – в форме пневмонии.
Среди заболевших за сутки:
- 41 ребенок до 18 лет, в том числе:
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 3 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 25 школьников;
- 6 студентов до 18 лет;
- 257 взрослых, в том числе:
- 13 медицинских работников;
- 6 работников образования;
- 23 сотрудника торговли и общепита;
- 7 работников промпредприятий;
- 5 работников транспорта, водителей;
- 5 работников пищевых предприятий;
- 4 работника с/х;
- сотрудник банка;
- сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- сотрудник учреждения культуры;
- сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 74 иных работающих;
- 35 пенсионеров;
- 10 студентов;
- 71 неработающий.