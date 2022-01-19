Калининградцев предупреждают о временном отключении теле- и радиопрограмм

На четверг, 20 января, запланированы профилактические работы с отключением на радиотелевизионной передающей станции «Нарвская» в Калининграде. Об этом сообщили в Калининградском филиале РТРС.

- С 9:00 до 18:00 по калининградскому времени отключаться будут программы первого и второго мультиплексов, а также «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк», «Радио Вера», - отметили в пресс-службе предприятия, подчеркнув, что отключение - на весь указанный период времени.

Уточняется также, что в этот период 20 января планируется отключение еще трех радиостанций: «Бизнес ФМ», «Комсомольская правда», «Русское радио». Но их вещание прервется ориентировочно на час.