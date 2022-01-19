Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

.
Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 298 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 210 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 5,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 10,
Полесский городской округ – 4,
Гурьевский городской округ - 17,
Правдинский городской округ – 2,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 4,
Зеленоградский городской округ – 7,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 3,
Советский городской округ - 5,
Черняховский городской округ – 8,
Неманский городской округ – 4,