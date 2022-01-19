Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 298 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 210 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 5,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 5,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 10,

Полесский городской округ – 4,

Гурьевский городской округ - 17,

Правдинский городской округ – 2,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 7,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 3,

Советский городской округ - 5,

Черняховский городской округ – 8,

Неманский городской округ – 4,