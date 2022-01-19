В квартире на ул. Горького в Калининграде нашли тела мужчины и женщины

Трагедия на улице Горького в Калининграде произошла во вторник. Как сообщает klops.ru, тела 49-летнего мужчины и 36-летней женщины обнаружила хозяйка квартиры, которая сдала паре жилье на сутки.

Калининградка не смогла дозвониться до квартирантов и приехала выяснить, что произошло. Дверь квартиры оказалась заперта, а на лестничной клетке чувствовался запах газа. Чтобы проникнуть в жилище, дверь пришлось вскрыть. К этому моменту находившиеся в квартире мужчина и его спутница были уже мертвы.

Региональный СКР начал проверку, точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.