Из-за ситуации с ковидом министр образования Калининградской области записала обращение к родителям школьников и дошкольников

Светлана Трусенева. Фото: Правительство Калининградской области

В среду, 19 января, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева записала обращение к родителям школьников и дошкольников. Текст опубликован на официальной странице минобра в Instagram.

- Эпидемиологическая ситуация в области продолжает оставаться напряженной. Сейчас особенно важно максимально соблюдать правила безопасности в условиях распространения инфекции, - отметила министр. - Если вы наблюдаете у ребенка малейшие признаки заболевания, не отправляйте его в садик или школу, обратитесь за медицинской помощью. Это важно не только для ваших детей, но и для всех, кто находится с ними в контакте. Если вы сами ощущаете признаки заболевания, просим вас не сопровождать детей в детские сады и школы. Берегите ваше здоровье и здоровье окружающих.

Отметим, что с начала 2022 года коронавирусом в Калининградской области заразились уже более 250 детей в возрасте младше 18 лет.