Калининградские сельхозпроизводители получили более 150 млн на обновление парка техники

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2021 году сельхозпроизводители получили 156,7 млн рублей на компенсацию части затрат по модернизации и дооснащению парка техники. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это позволило хозяйствам приобрести 32 комбайна, 34 трактора и 88 единиц различной сельхозтехники.

«Это существенно помогло пополнить парк комбайнов и тракторов, что будет способствовать проведению полевых работ в оптимальные агротехнические сроки, – отметила вице-премьер – министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. – В 2022 году на возмещение части затрат при приобретении сельхозтехники, машин и оборудования предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 100 миллионов рублей».

По данным министерства, благодаря господдержке на расширение парка комбайнов в 2021 году средняя нагрузка на один комбайн снизилась.