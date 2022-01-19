Вышел трейлер фильма «Хочу замуж», который снимали в Калининграде

В интернете появился трейлер романтической комедии «Хочу замуж» (18+), которую снимали в Калининграде. Ожидается, что в кинотеатрах страны фильм режиссера Софьи Карпуниной выйдет 5 марта. Планируется, что премьера в Калининграде пройдет несколько раньше.

Из регионального бюджета проекту «Хочу замуж» выделили 7,77 млн рублей в виде рибейтов.

В главных ролях: Кристина Асмус («Дублер», «Декабрь», «Интерны»), Милош Бикович («Отель «Элеон», «Холоп», «Гранд»), Марина Александрова («Домашний арест», «Псих», «Стритрейсеры»), Сергей Гилев («Чики», «Пассажиры», «Пищеблок») и др.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

У журналистки Любы есть все, о чем она мечтала. Она счастлива: работает ведущей на популярном телеканале и вот-вот выйдет замуж за богатого и успешного молодого человека по имени Роберт. Однако все, как это бывает, рушится в один миг. Однажды Люба просит у случайного прохожего телефон, чтобы позвонить. С этого момента запускается цепочка событий, которые кардинально поменяют жизнь обоих.