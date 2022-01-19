Новый режим работы МФЦ и дополнительные деньги медикам: что решили на заседании оперштаба в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

В среду, 19 января, в Калининграде состоялось первое в этом году заседание оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По словам губернатора Антона Алиханова, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации правительство РФ приняло решение об усилении антиковидных мер в дополнение к уже действующим и принятым на местном уровне.

По итогам заседания оперштаба было принято решение выделить дополнительные средства на стимулирующие выплаты медикам, осуществляющим вызовы на дом, на приобретение необходимого медицинского оборудования и решение транспортных вопросов.

Для повышения эффективности работы колл-центра по COVID-19 все МФЦ в Калининграде переводятся на режим работы по предварительной записи, а сотрудники подключатся к консультированию населения по телефону 122.

Региональному минздраву поручили повысить оперативность оформления электронных больничных листов без посещения медицинской организации.

- Помимо этого, прошу усилить контроль за выполнением требований по соблюдению масочного режима в регионе и увеличить число тестов для оперативного выявления случаев заражения. Рекомендовать руководителям организаций перевод на дистанционный режим работы до 50 процентов сотрудников, - сказал Антон Алиханов.