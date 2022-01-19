Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье19 января 2022 15:02

Министр: В Калининграде стали чаще госпитализировать детей с ковидом в тяжелой форме

Ситуация становится все более тревожной
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининградской области ухудшилась ситуация с заболеваемостью ковидом у детей. По словам министра здравоохранения региона Александра Кравченко, протекать болезнь у совершеннолетних пациентов стала сложне.

- Значительно увеличилось количество госпитализированных детей – 24. При этом заболевание у них протекает в тяжелой форме, – отметил министр на заседании регионального оперативного штаба.

По данным оперштаба, с начала этого года коронавирусом заразились уже более 250 детей в возрасте до 18 лет.