Министр: В Калининграде стали чаще госпитализировать детей с ковидом в тяжелой форме

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В Калининградской области ухудшилась ситуация с заболеваемостью ковидом у детей. По словам министра здравоохранения региона Александра Кравченко, протекать болезнь у совершеннолетних пациентов стала сложне.

- Значительно увеличилось количество госпитализированных детей – 24. При этом заболевание у них протекает в тяжелой форме, – отметил министр на заседании регионального оперативного штаба.

По данным оперштаба, с начала этого года коронавирусом заразились уже более 250 детей в возрасте до 18 лет.