Полузащитник «Балтики» получил травму в Турции, его отправили в Москву

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В Турции, где сейчас проходят сборы калининградской «Балтики», повреждение получил полузащитник Султан Джамилов. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Балтика».

Футболист выбыл из строя на неопределенный срок.

«Сегодня Султан отправляется в Москву для углубленного медицинского обследования», - говорится в сообщении.

Отметим, летом 2020 Султан Джамилов получил травму в матче против «Иртыша». Тогда он вступил в единоборство с соперником и неудачно приземлился на газон. У полузащитника тогда диагностировали перелом лучевой кости со смещением.

22 января «Балтика» в турецком Белеке сыграет с ФК «Локомотив» (София, Болгария) и «Гурник» (Забже, Польша).

Всего в Турции запланировано 10 контрольных игр.