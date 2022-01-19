В Калининграде мошенница представилась полицейской и убедила жертву расстаться с 6 миллионами рублей

Жертвой изобретательных телефонных мошенников стал 25-летний матрос из Калининграда. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Еще одной жертвой телефонных мошенников стал 25-летний матрос из Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Причем аферисты сразу же заявили о себе как о ярых борцах с мошенничеством.

- На телефон 25-летнего жителя Калининграда поступил звонок, ответив на который, молодой человек оказался во власти мошенников, - сообщили в полиции. - Собеседник представился сотрудником банка. Он сообщил, что на имя потерпевшего мошенники уже оформили кредит и пытаются перевести эти деньги на свои счета.

Сначала мужчина решил проверить все то, что ему рассказали. Позвонил в банк. Информацию ему не подтвердили. Но аферисты и не думали сдаваться. Продолжали убеждать гражданина в том, что в самом банке о происходящем ничего не знают, что только им одним известна вся правда о готовящемся похищении средств. Но и после этой атаки стойкий матрос продолжал выражать сомнения. И тогда мошенники сделали неожиданный «ход конем».

- Опасения 25-летнего матроса попытался развеять еще один персонаж преступной схемы. Ему позвонила женщина и представилась сотрудником полиции, окончательно убедив его в необходимости перевести деньги, - рассказали в пресс-службе.

И пала «крепость»! Калининградец взял 5-миллионный кредит на покупку квартиры, добавил личных сбережений и за один день перевел упорным преступникам около 6 миллионов рублей.

- Следователями ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ведомства.