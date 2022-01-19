Не менее двух термометрий, контроль за обращением к врачу: о чем говорится в новом постановлении главного санитарного врача Калининградской области

В Калининградской области наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. К использованию масок, перчаток, соблюдению социальной дистанции - повышенное внимание! Фото: Павел КЛОКОВ

В среду, 19 января, на сайте регионального Роспотребнадзора опубликовано первое в этом году постановление главного санитарного врача Калининградской области Елены Бабуры. В нем прописаны меры, направленные на ограничения распространения коронавируса, в том числе штамма омикрон, в трудовых коллективах.

- Постановляю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, организовать ежедневно не менее двух раз в день термометрию сотрудников. Не допускать (отстранять) от работы лиц с повышенной температурой тела, с признаками респираторных заболеваний, - говорится в документе.

Работодатель должен обеспечить контроль обращения работника в медицинскую организацию для оказания помощи. А также организовать на предприятиях соблюдение масочного режима, проведение уборки помещений со специальными дезсредствами.

Работник при подтверждении коронавирусной инфекции должен незамедлительно сообщить об этом работодателю.