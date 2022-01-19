Восьмиклассница из Калининградской области с исследованием постковидных симптомов вошла в финал престижного конкурса

Восьмиклассница Чинара Мстоян изучила постковидные симптомы. Фото: СОЦСЕТИ

Восьмиклассница из Маршальской школы Гурьевского городского округа Чинара Мстоян несколько месяцев исследовала СOVID-19, точнее – постковидные симптомы (одышку и нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы) и вышла в финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Менделеева.

- Чинара увидела, как тяжело сказался коронавирус на здоровье ее бабушки, и решила – эту проблему должна изучить, - рассказали в Калининградском областном институте развития образования. - С такой идеей она пришла к учителю биологии Жанне Власовой, и исследование запустили.

Отмечается, что во время работы над проектом школьница сравнивала вегетативный статус сердечно-сосудистой и дыхательной систем здорового человека и человека, перенесшего COVID-19.

Работа проводилась на специальном оборудовании, которое появилось в школе поселка Маршальское в рамках национального проекта «Точка Роста».

По данным правительства Калининградской области, за три года в школах региона открыто 73 «Точки роста». За это время на базе современных центров обучение прошли более десяти тысяч школьников, заметно вырос уровень мобильности школьников и педагогов.

- Открытие «Точек роста» стало мощным импульсом для развития наших школ. Ребята могут работать на современном оборудовании, получать актуальные навыки и умения, а учителя повышать квалификацию. Мы видим, как растет успеваемость школьников, повышается интерес к изучению профильных предметов, - так оценила проводимую работу на местах региональный министр образования Светлана Трусенева.