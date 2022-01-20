В Железнодорожном в здании магазина выгорело межэтажное перекрытие

Днем в среду, 19 января, в региональный Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Черняховского в поселке Железнодорожном. Случай прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области.

- В здании магазина - двухэтажном, кирпичном, довоенной постройки - выгорело межэтажное деревянное перекрытие на площади 4 квадратных метров, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 7 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших нет.