Полиция разыскивает 12-летнего жителя поселка Свободное

Александр ушел из дома 19 января. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гурьевском районе ищут 12-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

- Разыскивается Александр Вьюн, 2009 года рождения, - говорится в ориентировках. - 19 января около 16 часов он ушел из дома в поселке Свободное, и до настоящего момента о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза голубые.

Был одет: вязаная синяя шапка, черно-красная с ромбами (треугольниками) куртка, темно-синие джинсы, черные с красными вставками кроссовки.

В полиции обращаются к жителям региона: если располагаете информацией о местонахождении подростка, сообщите об этом в ОМВД России по Гурьевскому району по телефону:

7 (401 51) 3-07-69.