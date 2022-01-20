Полиция разыскивает 12-летнего жителя поселка Свободное

Александр ушел из дома 19 января.
Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В Гурьевском районе ищут 12-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.
- Разыскивается Александр Вьюн, 2009 года рождения, - говорится в ориентировках. - 19 января около 16 часов он ушел из дома в поселке Свободное, и до настоящего момента о нем ничего неизвестно.
Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза голубые.
Был одет: вязаная синяя шапка, черно-красная с ромбами (треугольниками) куртка, темно-синие джинсы, черные с красными вставками кроссовки.
В полиции обращаются к жителям региона: если располагаете информацией о местонахождении подростка, сообщите об этом в ОМВД России по Гурьевскому району по телефону:
7 (401 51) 3-07-69.