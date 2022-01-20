В Калининграде ликвидирована еще одна угольная котельная

С 18 января многоквартирный дом на улице Лейтенанта Катина, 4-6, стал получать тепло от газовой котельной, расположенной на улице Чкалова, 26. Об этом сообщили в мэрии Калининграда.

- Встроенная угольная котельная, находившаяся в подвале дома, была закрыта. После полного демонтажа оборудования помещение станет частью общедомового имущества, - отметили в администрации.

Котельная расходовала за сезон 65 тонн угля.

- Ее ликвидация позволит предприятию «Калининградтеплосеть» ежегодно экономить более миллиона рублей, - подчеркнули городские власти.