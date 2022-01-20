В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 20 января нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 20 января, в течение дня отключено электричество на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Марш. Новикова, 7, 8-12, 17-19, 21-23, ул. Минусинской, 2-12, ул. Киевской, 77-85, ул. Беговой, 2.

До 13 часов электричество отключено на пр-те Победы, 104, 110, 114, 116а, 118-128, 146, 153-161, 167, 169, 171, 189б, Тенистой аллее, 3, 6-10, 11, 12, 14, 20, 22, в пер. Балтийском, 3в, 3г, 4, 5.

С 13.00 до 18.00 света не будет на пр-те Победы, 84, 149, 161, 165, 167, 167а, в пер. Балтийском, 1, отключен светофор (ул. Менделеева - пр-кт Победы).

Холодное водоснабжение в связи с ремонтом оборудования будет отключено с 10.00 до 17.00 на ул. Уральской, 2-16, 20.