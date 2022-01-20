В калининградскую «Балтику» перешел игрок «Урала»

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Игрок «Урала», 23-летний нападающий Артем Максименко, на правах аренды перешел в калининградскую «Балтику».

Как сообщает пресс-служба балтийцев, игрок родился и вырос в Тольятти, является воспитанником Академии имени Коноплева.

Артем Максименко выступал в ФНЛ и ПФЛ за «Нижний Новгород», «Зенит-2» и «Велес». Год назад стал игроком «Урала», в РПЛ сыграл в 11 матчах, отметился забитым мячом.

«Арендное соглашение между «Балтикой» и «Уралом» заключено до конца сезона с правом первоочередного выкупа за нашим клубом», - сообщили в «Балтике».