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Спорт20 января 2022 10:02

Калининградская керлингистка и ее тренер поедут на Олимпиаду-2022 в Пекин

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Юлия Портунова.

Юлия Портунова.

Фото: Александр КАТЕРУША

Двое калининградцев – керлингистка Юлия Портунова и ее тренер Сергей Беланов – отправятся на Олимпиаду-2022 в Пекин. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сообщила министр спорта региона Наталья Ищенко.

Она отметила, что наши спортсмены будут выступать за Калининградскую область.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Церемония открытия Олимпиады начнется 4 февраля в 15.00 (мск) на знаменитом стадионе «Птичье гнездо». Церемонию в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1».