Калининградская керлингистка и ее тренер поедут на Олимпиаду-2022 в Пекин

Юлия Портунова. Фото: Александр КАТЕРУША

Двое калининградцев – керлингистка Юлия Портунова и ее тренер Сергей Беланов – отправятся на Олимпиаду-2022 в Пекин. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» сообщила министр спорта региона Наталья Ищенко.

Она отметила, что наши спортсмены будут выступать за Калининградскую область.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Церемония открытия Олимпиады начнется 4 февраля в 15.00 (мск) на знаменитом стадионе «Птичье гнездо». Церемонию в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1».