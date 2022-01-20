Калининградец сбил пешехода и оставил его умирать на обочине

В Полесском районе будут судить водителя, который сбил пешехода и уехал с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

55-летний мужчина обвиняется в оставлении в опасности. Утром 25 октября 2020 года водитель микроавтобуса на автодороге Полесск - Большаково сбил 28-летнего местного жителя.

После наезда водитель вытащил пострадавшего из-под автомобиля, дотащил его до обочины и скрылся с места ДТП. Пешеход с телесными повреждениями был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии скончался от полученных травм.

В полиции добавили, что также продолжается расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».