Калининградские таможенники изъяли и скоро уничтожат 110 кг санкционных сыров и колбас

. Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники продолжают непримиримую борьбу с санкционными продуктами из европейских стран.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, за последнюю неделю было проведено три рейда. Таможенники наведались в торговые точки на ул. К. Маркса и Челнокова, в которых нашли более 110 килограммов молочной и мясной продукции, произведенной в странах Европейского союза.

Изъятые сыр, колбасу, ветчину в ближайшее время утилизируют на одном из полигонов. Не пощадят таможенники даже испанский хамон.