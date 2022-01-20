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Общество20 января 2022 10:59

Калининградские таможенники изъяли и скоро уничтожат 110 кг санкционных сыров и колбас

Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

Калининградские таможенники продолжают непримиримую борьбу с санкционными продуктами из европейских стран.

Как сообщает пресс-служба областной таможни, за последнюю неделю было проведено три рейда. Таможенники наведались в торговые точки на ул. К. Маркса и Челнокова, в которых нашли более 110 килограммов молочной и мясной продукции, произведенной в странах Европейского союза.

Изъятые сыр, колбасу, ветчину в ближайшее время утилизируют на одном из полигонов. Не пощадят таможенники даже испанский хамон.