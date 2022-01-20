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Общество20 января 2022 11:13

В Гурьевском районе разыскали пропавшего 12-летнего мальчика

Мальчик был доставлен домой и передан маме
Виктор Сергеев
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В Гурьевском районе участковый нашел пропавшего 12-летнего школьника из поселка Свободное. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне днем мальчик поссорился со старшим братом и ушёл из дома. Александр долго не возвращался, его мама обратилась за помощью в полицию. В поисковых мероприятиях приняли участие участковый и сотрудники ПДН.

Утром 20 января мальчик был найден. Участковый проверял близлежащую территорию и встретил пропавшего мальчика, который сильно замёрз и шёл в школу, чтобы согреться. Сотрудники полиции выяснили, что всё это время Александр гулял по стройкам.

Мальчик был доставлен домой и передан маме. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.