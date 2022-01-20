Брал деньги за сделки и скидки: В Калининграде риелтор обманул не менее 13 человек

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Калининградская полиция продолжает устанавливать пострадавших от «черного риелтора». Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в сентябре 2021 года в суд было направлено уголовное дело по обвинению 38-летнего директора центра по оформлению сделок с недвижимостью в 11 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Однако в январе этого года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили два дополнительных эпизода противоправной деятельности юриста.

Так, стало известно, что мужчина получил свыше миллиона рублей от жительницы Калининграда, которой он пообещал использовать эти деньги для участия в аукционе земельных участков. Свое обещание злоумышленник не выполнил и деньги клиентке при этом так и не вернул.

Еще один эпизод связан с покупкой недвижимости. Узнав, что житель Калининграда хочет приобрести жилое и нежилое помещения, юрист сообщил ему, что может оказать помощь в оформлении скидки от застройщика. Взяв у клиента 300 тысяч рублей на эти цели, он потратил их на собственные нужды.

В случае если вы стали жертвой противоправных действий со стороны юриста, обещавшего вам содействие в оформлении сделок с недвижимостью и завладевшего вашими деньгами, просьба обратиться в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда по телефонам: 8 (4012) 554-687, 8-921-009-96-00.