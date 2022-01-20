В замке Инстербург пройдут бесплатные лекции о Средневековье

Открытые публичные лекции (12+) в замке Инстербург в Черняховске будут посвящены истории Средневековья. Гостей ждут в пятницу, 21 января, в 18.00. Вход свободный.

Как сообщается на страничке организаторов в Facebook, доцент кафедры философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Вебер прочтет лекцию «Из Святой земли в Пруссию. Тевтонский орден и феномен паломничества».

Заведующая лабораторией комплексного исследования рукописных памятников Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Екатерина Носова выступит с лекцией «Пир в замке. Средневековая кухня: Традиции и рецепты».