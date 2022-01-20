68 пенсионеров, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области подтвержден 301 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, 282 случая протекают в форме ОРВИ, 8 случаев – в виде пневмонии.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 85 842 случая заболевания.

Среди заболевших за сутки:

10 детей до 18 лет (3,3% от всех заболевших).

В том числе:

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 5 школьников;

291 взрослый, в том числе 48 старше 65 лет.

В том числе:

- 8 медицинских работников;

- 3 работника образования;

- 26 сотрудников торговли и общепита;

- 11 государственных служащих;

- 7 работников промпредприятий;

- 8 работников транспорта, водителей;

- 4 работника пищевых предприятий;

- 2 сотрудника банков;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- сотрудник гостиницы

- 52 иных работающих;

- 68 пенсионеров;

- 12 студентов (старше 18 лет);

- 84 неработающих.