68 пенсионеров, 5 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области подтвержден 301 случай коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, 282 случая протекают в форме ОРВИ, 8 случаев – в виде пневмонии.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 85 842 случая заболевания.
Среди заболевших за сутки:
10 детей до 18 лет (3,3% от всех заболевших).
В том числе:
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 5 школьников;
291 взрослый, в том числе 48 старше 65 лет.
В том числе:
- 8 медицинских работников;
- 3 работника образования;
- 26 сотрудников торговли и общепита;
- 11 государственных служащих;
- 7 работников промпредприятий;
- 8 работников транспорта, водителей;
- 4 работника пищевых предприятий;
- 2 сотрудника банков;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- сотрудник гостиницы
- 52 иных работающих;
- 68 пенсионеров;
- 12 студентов (старше 18 лет);
- 84 неработающих.