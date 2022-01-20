Дорога убиралась трижды за утро: В правительстве прокомментировали ДТП с автобусом под Багратионовском

В четверг, 20 января, в Багратионовском районе в кювет съехал пассажирский автобус. ДТП произошло около поселка Каменка в 12.20.

Как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, в результате аварии пострадавших нет.

«Уточнили у дорожников о состоянии дорожного полотна. Все снегоуборочные машины оснащены датчиками спутниковой навигации. В специальной программе «АвтоГРАФ» отображается дорога, время и виды работ. В диспетчерские управления дорожного хозяйства Калининградской области посмотрели программу, дорога убиралась в утреннее время трижды - в 8.47, 9.02 и 11.29. Выполнена уборка снега и посыпка», - сказал Лысков

Он добавил, что правовую оценку причинам происшествия даст Госавтоинспекция после проведения осмотра места происшествия.