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Общество20 января 2022 12:30

Дорога убиралась трижды за утро: В правительстве прокомментировали ДТП с автобусом под Багратионовском

Пассажиры не пострадали
Виктор Сергеев
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В четверг, 20 января, в Багратионовском районе в кювет съехал пассажирский автобус. ДТП произошло около поселка Каменка в 12.20.

Как сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, в результате аварии пострадавших нет.

«Уточнили у дорожников о состоянии дорожного полотна. Все снегоуборочные машины оснащены датчиками спутниковой навигации. В специальной программе «АвтоГРАФ» отображается дорога, время и виды работ. В диспетчерские управления дорожного хозяйства Калининградской области посмотрели программу, дорога убиралась в утреннее время трижды - в 8.47, 9.02 и 11.29. Выполнена уборка снега и посыпка», - сказал Лысков

Он добавил, что правовую оценку причинам происшествия даст Госавтоинспекция после проведения осмотра места происшествия.